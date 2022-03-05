تأخر ساعتين وقيادة الفرقة الموسيقية.. لقطات من حفل ماجدة الرومي في السعودية

شهد حفل النجمة ماجدة الرومي ؛ على مسرح محمد عبده أرينا بالسعودية في منطقة بلويفارد الرياض وذلك ضمن موسم الرياض العديد من الاحداث .

وكانت الاحداث الأولى قبل بداية الحفل والذي تاخر ساعتين كاملتين بسبب سوء الأحوال الجوية .

فيما كان من ضمن لقطات الحفل قيام الفنانة ماجدة الرومي ؛ بانتزاع العصا من المايسترو اللبناني لبنان بعلبكي وراحت تقود الفرقة الموسيقية بنفسها.



وبدأت الرومي الحفل بأغنية "عم يسألوني عليك الناس"، ثم حيّت الحضور بكلمة قالت فيها: "يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية أن نمسِّي عليكم بكل الحب. فرحنا بكم وبالرياض عظيم. هذه أولى وقفاتنا على مسارحها، وأتينا لنغني معكم، وبحضوركم نوجِّه رسالة حبٍّ وتقدير واحترام لهذا البلد الحبيب، الذي وقف مع اللبنانيين في أحزانهم، وشاركهم أفراحهم. هذه رسالة محبةٍ للسعودية، التي تحتضن الإبداع بطريقةٍ لم نستطع أن نفعلها في لبنان، ولكم مني قيادةً وشعباً كل الوفاء".

حفل ماجدة الرومي في مرايا :

وكانت أحيت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي بمدينة العلا السعودية يوم 28 يناير الماضي بقاعة مرايا.

الحفل من المقرر أقيم ضمن فاعليات مهرجان شتاء طنطورة؛ حيث نفاد تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي ليكشف عن مدى اشتياق الجمهور السعودي الفنانة اللبنانية.

عيد ميلاد ماجدة الرومي

حرصت المطربة ماجدة الرومي علي شكر المتابعين علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات القصيرة “تويتر”.

ونشرت ماجدة الرومي صورة لها، وعلقت: “غمرتني معايداتكم الحلوة بعيد ميلادي، فشعرت بفيض نِعم ربّي!. من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحبة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نور الأيام المقبلة حياتكم بالخير والبركة والسلام. تفضلوا بقبول محبتي وفائق احترامي. #ماجدة_الرومي”.