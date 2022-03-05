نادر سعد: نستورد القمح من 14 دولة ولدينا مخزون استراتيجي 4 أشهر

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السلع الأساسية التي تأثرت بالأزمة الروسية والأوكرانية هو القمح ولدينا مخزون استراتيجي 4 أشهر وفي أبريل سيتم إضافة 5 أشهر اخرى إضافية من احتياجاتنا ليكفي المخزون حنى نهاية العام .



وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج آخر النهار تقديم الإعلامي محمد الباز المذاع على قناة النهار، أن هناك جهودا من وزارة التموين لاستيراد بعض شحنات القمح من 14 دولة آخرى، وباقي السلع ليس بها أي تأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية .



وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة تكثيف حملات الرقابة لضبط أي محاولات تلاعب بالأسعار والاحتكار للسلع.