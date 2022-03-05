الصين تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

دعت الصين، اليوم السبت، إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال بين وزير الخارجية الصيني وانج يي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه العاشر.

ويعد هذا الاتصال هو الأول بين وزيري خارجية البلدين منذ اندلاع الحرب التي تخللها قصف روسي كثيف على مدن أوكرانيا.

وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية أكد وانج، لـ بلينكن أن بلاده "تشجع على مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع الوزير الصيني "نأمل أن يتوقف القتال في أقرب وقت.. والحؤول دون أزمة إنسانية كبيرة"، معترفاً بأن المفاوضات بين الدولتين لن تكون "سهلة".

من جانبه، قال بلينكن إن العالم "يراقب لمعرفة الدول التي ستدعم المبادئ الأساسية الحرية وتقرير المصير والسيادة".

وأضاف بلينكن أن "العالم منسجم في رفض العدوان الروسي والرد عليه، وضمان أن تدفع موسكو ثمناً باهظاً".

في المقابل، قال المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، إن روسيا وأوكرانيا ستعقدان الاثنين، جولة ثالثة من المحادثات بهدف وقف الأعمال القتالية.

وعقد وفدا أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات، منذ أن شنت موسكو غزواً واسع النطاق على جارتها يوم 24 فبراير.