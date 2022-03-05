موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

أعلن خالد داود شقيق الإعلامي إياد داود عن موعد ومكان صلاة الجنازة عقب رحيل شقيقه منذ قليل.

وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “: توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والابداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب”.

أضاف :" صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الاحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب . لا حول ولا قوة الا بالله".

": توفي اخي الحبيب اياد داود عن ٤٠ عاما مليئة بالحب والطيبة والابداع".

وفاة إياد داود :

تساقطت ورقة اخرى من شجرة شباب برنامج شبابيك الذي كان يقدم منذ سنوات ؛ وذلك بعد وفاة الإعلامي إياد داود منذ قليل .

وكان زميله في البرنامج الاعلامي والفنان الشاب عمرو سمير قد رحل هو الاخر في ٥ يوليو عام ٢٠١٧ لتسقط ورقتان من أوراق البرنامج .

توفى منذ قليل الفنان والإعلامي إياد داود ؛ عن عمر يناهز ٣٩ عاما حيث لقى الخبر صدمة أصدقائه ومحبيه .

إياد داود هو مذيع وممثل مصري مواليد عام 1983 في القاهرة خريج الجامعة الامريكية. الدراسة: مسرح (قسم تمثيل) و اعلام (قسم اذاعة و تلفزيون)، دفعة 2003.

اشترك في 15 عرض مسرحي جامعي.

عمل مدرب تمثيل في شركة مروة جبريل (ستارز) لثلاث سنوات

عمل مقدم برامج من سنة 2005 حتى 2012 (برنامج شبابيك قناة دريم/ برنامج ولاد البلد قناة صدى البلد).

اشترك بالتمثيل في مسلسل فض اشتباك رمضان 2013 دور خالد.

وفاة عمرو سمير :

كشف الطب الشرعي في اسبانيا سبب وفاة الفنان والإعلامي المصري عمروسمير الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 33 عاما في ٥ يوليو عام ٢٠١٧ .

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صحف إسبانية أن الطبيب الشرعي الإسباني الذي قام بفحص الإعلامي والفنان المصري، أكد أن عمرو سمير توفي بشكل مفاجئ على سريره بغرفته في أحد الفنادق في الساعة السابعة صباح يوم ٥ يوليو عام ٢٠١٧، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وبعد ممارسته للرياضة في صالة للألعاب الرياضية دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، ما أدى لإصابته بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذي بذله قبل نومه بساعات، وأثر بشكل مفاجئ على قلبه وأدى لوفاته.

برنامج شبابيك :

فى 2005 كان ميعاد أول حلقة من برنامج "شبابيك" الذى كان يعرض على شاشة قناة دريم، وكان أول برنامج يقدمه مذيعون شباب، ونجح كثيرا فى موسمه الأول وكان يقدمه إياد وسلمى صباحى وهبة وعمرو سمير، ويذاع البرنامج لمدة ساعة من 4:30 إلى 5:30 مساء، لم يكن كغيره من البرامج فى ذلك الوقت لأنه كان يقدمه وجوه شابة قريبة إلى طلاب المدارس والجامعات الأمر الذى جعل لهم جمهور كبير.

وخرج مقدمو هذا البرنامج منه نجوما وكان من ضمن من انضموا إلى أسرة شبابيك الفنانة دينا الشربينى فى 2006، فقد بدأت حياتها الفنية كمذيعة كانت دائما تعلن أنها تريد أن تصبح ممثلة مشهورة، فقد درست الإعلام فى جامعة 6 أكتوبر، وبالفعل حققت دينا أمنيتها عندما التحقت بورشة تمثيل "مروة جبريل" إلى أن بدأت عملها كممثلة فى 2011.

تابع :" يرحمه الله رحمة واسعة. رحمتك يا رب صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين غدا الاحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين ٧ مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب لا حول ولا قوة الا بالله".