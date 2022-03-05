وزارة البترول: نجهز ردا رسميا على ادعاءات الشركات الأوروبية بشأن جودة البنزين| فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول ، إن هناك جواب متواجد ونقوم بالرد عليه رسميا بخصوص تواجد مشكلة في بنزين 95 ، مشيرا إلي أن البنزين المصري خالي من المنجنيز ولا يصح أن نضع منجنيز على البنزين وهو مطابق للمواصفات القياسية .

واضاف حمدي عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن البنزين المصري منتج محلي، وينتج من معامل التكرير المصرية، ومادة المنجنيز اذا تم وضعها؛ ستضر معدات التكرير وتحدث أعطال بها ، مؤكدا أن المستودعات التي يوجد بها البنزين يتم تحليل العينات بها وفي الخزانات الأرضية لمحطات البنزين .

واوضح حمدي عبد العزيز ، إن السوق المحلي المصري يضخ فيه يوميا 30 مليون لتر بجميع محطات الوقود، مشيرا إلي أن هذه المشكلة يقال إنها ظهرت في القاهرة والسويس، وبالتالي: لماذا لم تتأثر باقي المحطات، خاصة أن المنتج واحد في جميع المحطات.



