احتواء البنزين المصري على «المنجنيز».. البترول والثروة المعدنية تحسم الجدل

فند المهندس محود ناجي معاون وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون النقل والتوزيع ماتررد بشأن جودة البنزين المصري قائلاً : " البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية وخالي من المنجنيز لانه لايتم إستخدام البنزين عالي الأوكتين بهذه الطريقة حيث لايتم وضع مواد معدنية عليه. . ونستثمر بملايين الدولارات لننتج بنزين بجودة عالية ولا يضر البيئة.



واصل : " داخل محطات البنزين مينفعش يحطوا أي إضافات مثل المنجنيز لأنها هترفع التكلفة عليهم.. لكن فيه إضافات بتتباع لتحسين البنزين ولو تم وضعها بكميات غير مناسبة ستؤدي لمشاكل في السيارة.

كاشفاً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أنه يتم إستثمار ملايين الدولارات في إنتاج بنزين عالي الجودة صديق للبيئة ".



تابع : " كل يوم يتم تموين 700 ألف سيارة بالبنزين.. ومصادر البنزين كلها واحدة.."

وأوضح أنه جاري تحضير رد تقني تفصيلي للرد على رابطة المصنعين الأوروبيين. قائلاً : " يتم عمل إجتماعات دورية مع شركات التوزيع الخاصة بالمنتجات البترولية عبر وزير البترول شخصياً حيث يتم رصد أية شائعات عبر السوشيال ميديا لاننا كل فترة والتانية بتطلع شائعة على البنزين أو المنتجات البترولية.