اليوم.. افتتاح معرض "رسم مصر 2" بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان معرض "رسم مصر 2" والذي يقام تحت إشراف الدكتور محمد حمدي والمهندس نادر الشيخ، وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويقدم معرض رسم مصر مجموعة من اللوحات والافلام الوثائقية التي توثق للاماكن التاريخية والاثرية في مصر عبر الزيارات الاسبوعية لفناني رسم مصر والذين يقومون برسم وتصوير هذه الاماكن وتوثيق التاريخ الموازي لها وهو التاريخ الذي يهتم بالناس البسيطة والامثال والاغاني الشعبية.

وفي إطار التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان وكلية التربية الموسيقية تقدم فرقة التخت الشرقي بكلية التربية الموسيقية عرضا حيا لموسيقي التراث موازيا لمعرض لوحات رسم مصر أثناء حفل الافتتاح.

ويضم المعرض ١٠٠ لوحة لسبعين فنانا من فناني مشروع رسم مصر وهو مبادرة مجتمعية.

يفتتح المعرض في تمام الساعه الثانية عشر اليوم الاحد الموافق ٦ مارس 2022 بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية ويستمر المعرض حتي يوم الخميس الموافق 12 /3 /2022.