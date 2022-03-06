أسرة من أجل مصر تنظم أكبر مسابقة علمية على مستوى الجامعات المصرية.. الثلاثاء

تقيم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية تحت شعار "مصر تبتكر" مسابقة Triple S وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة.

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق ومؤسس المسابقة.



وأفاد الدكتور كريم همام رائد اسرة من اجل مصر أن يعد هذا العام هو العام الخامس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر، وذلك لتبادل المعرفة والثقافات بين الطلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

وفي الموسم الخامس هذا العام سيتم اضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الأخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.

هذا وتقام بدء فعاليات المسابقة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس 2022 وتستمر لمدة 7 أيام .