عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

ندوة هدى سلطان بمهرجان
ندوة هدى سلطان بمهرجان الاقصر

أقيمت اليوم ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وأدار الحوار الناقد رامي عبد الرازق.

الناقد كمال رمزي قال: هدى سلطان جزء من حضارتنا وتكريمنا، فهى شخصية طموحة وغامضة، ومتنوعة، ولم تدخل معهد أو مدرسة ولم تعش حياة ثقافية، ولكنها موهبة طبيعية وقوية.

وأضاف: منذ أول فيلم عملت به وهي واضحة الوجه والأداء الدرامي والتعبيري، ولديها قدرة على فهم الشخصيات وأبعادها وتفاصيلها، والراحل فريد شوقي كان يحلم بمؤسسة مثل أنور وجدي وليلى مراد، وبعدها تزوج بهدى سلطان.

وأوضح: فريد شوقي كان يحب الحياة والنساء أما هدى فكانت شخصية جادة جدا، وناهد السباعي تحب فريد جدا  ومتعلقة به".

وحكى "رمزي" عن تفاصيل الخلاف بين فريد شوقي وهدى سلطان وقال": فريد كان الشمس ويحب ان تدور حوله كل شئ، ولكن هدى قدمت أعمالا قوية عن المرأة، ولها فيلم استثنائي وهو "امرأة في الطريق"، ولن نجد اى فنانة قبلها ابو بعدها قدمت هذا الدور".

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.

10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدا حمدي والفنانة سلوى محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما أعلن عن إقامة ندوة رئيسية في إطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم  وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجر رشيد.

274973763_536911684298100_9151145252233890791_n
274973763_536911684298100_9151145252233890791_n
274932617_978572162765608_4443669274898325787_n
274932617_978572162765608_4443669274898325787_n
274963356_676917050399606_1825743633257113095_n
274963356_676917050399606_1825743633257113095_n
274960532_1965360610303235_7311925815268306438_n
274960532_1965360610303235_7311925815268306438_n
274976231_799471871455795_8374224879134670535_n
274976231_799471871455795_8374224879134670535_n
هدى سلطان اخبار هدى سلطان أعمال هدى سلطان مهرجان الأقصر كمال رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

وسط انهيار أقاربه.. تشييع جثمان الفنان إياد داود إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

موضوعات متعلقة

بطولة محمد ممدوح.. إلغاء عرض فيلم "أبو صدام" بمهرجان الأقصر

أخبار الفن| جلسة تصوير خاصة لسهر الصايغ من داخل معبد الأقصر..محمد العدل ينعى الإعلامي اياد داود..حورية فرغلي تشتري حصانا بمليون جنيه استرليني

ناهد السباعي توجه رسالة الي جمهورها قبل عرض منورة بأهلها| خاص

سهر الصايغ تكشف كواليس مشاركتها في فيلم 2 طلعت حرب قبل عرضه بمهرجان الأقصر| خاص

اليوم..عرض مسلسل منورة بأهلها على منصة شاهد

مهرجان الأقصر.. تفاصيل فعاليات اليوم الثاني

نعاني من الإرهاب وليس لدينا صناعة سينما.. أبرز تصريحات البوركينية أبولين تراوري بمهرجان الأقصر

عرض فيلم " جار تحميل الحلم " في ذكري مئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بمهرجان الأقصر

ترشيحاتنا

النقل: اتفاقية مع البنك الأوروبي لتمويل مترو الإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو.. صور

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

عبد الغفار: 3220 طالبا يدرسون في أوكرانيا.. واتخاذ الإجراءات لعدم الإضرار بمستقبلهم

10 أهداف.. محمد شريف يتصدر لاعبي الأهلي الأكثر تسجيلا وصناعة هذا الموسم

وزير داخلية فرنسا: بريطانيا ترفض دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى أراضيها

الملك المصري يهيمن على البريميرليج.. صلاح الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف هذا الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

أوكراني يبيع دبابة روسية عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

فيديو

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

وفاة إياد داود ليلحق بزميله في برنامج شبابيك عمرو سمير.. فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ