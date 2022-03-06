موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

أقيمت اليوم ندوة وتوقيع كتاب "10 نساء في واحدة" عن الفنانة الراحلة هدى سلطان في إطار تكريمها بالدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور حفيدتها ناهد السباعي ومؤلف الكتاب الناقد كمال رمزي وأدار الحوار الناقد رامي عبد الرازق.

الناقد كمال رمزي قال: هدى سلطان جزء من حضارتنا وتكريمنا، فهى شخصية طموحة وغامضة، ومتنوعة، ولم تدخل معهد أو مدرسة ولم تعش حياة ثقافية، ولكنها موهبة طبيعية وقوية.

وأضاف: منذ أول فيلم عملت به وهي واضحة الوجه والأداء الدرامي والتعبيري، ولديها قدرة على فهم الشخصيات وأبعادها وتفاصيلها، والراحل فريد شوقي كان يحلم بمؤسسة مثل أنور وجدي وليلى مراد، وبعدها تزوج بهدى سلطان.

وأوضح: فريد شوقي كان يحب الحياة والنساء أما هدى فكانت شخصية جادة جدا، وناهد السباعي تحب فريد جدا ومتعلقة به".

وحكى "رمزي" عن تفاصيل الخلاف بين فريد شوقي وهدى سلطان وقال": فريد كان الشمس ويحب ان تدور حوله كل شئ، ولكن هدى قدمت أعمالا قوية عن المرأة، ولها فيلم استثنائي وهو "امرأة في الطريق"، ولن نجد اى فنانة قبلها ابو بعدها قدمت هذا الدور".

تفاصيل مهرجان الأقصر

يحضر المهرجان 100 شاب وفتاة من محافظات مصر المختلفة جميع فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومشاهدة أفلامه في دورته الحادية عشرة والمقررة في الفترة من 4 إلي 10 مارس، وذلك بدعم من وزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي، وذلك للتعرف علي الثقافات الأفريقية المختلفة وعادات الشعوب وٱمالها وأحلامها.

وجاء اختيار هؤلاء الشباب والشابات من محبي السينما والفنون، عبر برنامج " نوافذ " الذي كان ينظمه المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، بإشراف نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية والفنية.

10 ورش

يقدم مهرجان الأقصر خلال دورته الحادية عشرة، 10 ورش فنية لدعم المواهب لجميع الفئات العمرية، ضمن برنامج تنمية الجمهور المحلي ودعم المواهب بصعيد مصر.

ويحرص المهرجان كل عام علي تقديم هذه الورش، حيث يقدم هذا العام ورش تقام لأول مرة، ومن بينها ورشة جديدة تحت عنوان "الحكي المسرحي لسيدات الجنوب " للفنانة إيمان شاهين ، ويقدم ورشة الإخراج السينمائي المخرج والمنتج احمد رشوان والتي تستهدف شباب الأقصر لتعليمهم مفهوم الإخراج السينمائي .

وتستهدف ورشة "سينما الأطفال " للمخرجة شويكار خليفة، طلاب الابتدائية، حيث يتم تدريب طلاب مدرسة جديدة كل يوم، وتعريفهم بسينما الأطفال واستخدام رسوماتهم فى صناعة فيلم قصير.

أفضل فيلم عن المرأة

يخصص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الحادية عشرة، لجنة متخصصة لاختيار أفضل فيلم يعبر عن المرأة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وتضم تلك اللجنة الناقدة هويدا حمدي والفنانة سلوى محمد علي والفنان حمزة العيلي، ويتنافس في تلك المسابقة 15 فيلما منها 5 أفلام مصرية والـ 10 أفلام الأخرى من دول أفريقية متعددة مثل: أوغندا، أنجولا، ورواندا، غانا، توجو".

إعادة اكتشاف مصر

كما أعلن عن إقامة ندوة رئيسية في إطار شعار " إعادة اكتشاف مصر " تتضمن مناقشة كيفية دعم وتسهيل التصوير الأجنبي في مصر ، وغيرها من المحاور والندوات الخاصة بالاحتفال بمئوية توت عنخ آمون ومرور 200 عام علي فك رموز حجر رشيد.

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