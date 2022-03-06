علاج الصداع النصفي في رمضان

الصداع النصفي من الأمراض الشائعة التس يعاني منها الكثير من الأشخاص خلال شهر رمضان، والصداع النصفي هو صداع قوي يصاحبه غثيان وقيء وحساسية للضوء، يمكن أن تستمر ساعات أو أيام.

أعراض الصداع النصفي

تختلف نوبات الصداع النصفي من شخص لآخر، في كثير من الناس ، تحدث على مراحل، قد تشمل هذه المراحل:

قبل ساعات أو أيام من حدوث الصداع ، يلاحظ حوالي 60٪ من المصابين بالصداع النصفي أعراضًا مثل:

الحساسية للضوء أو الصوت أو الرائحة

إعياء

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

تغيرات في المزاج

العطش الشديد

النفخ

إمساك أو إسهال

تنبع هذه الأعراض من جهازك العصبي وغالبًا ما تتضمن رؤيتك ، عادة ما تبدأ تدريجيًا ، على مدار 5 إلى 20 دقيقة ، وتستمر أقل من ساعة، يمكنك:

رؤية نقاط سوداء أو خطوط متموجة أو ومضات من الضوء أو أشياء غير موجودة ( هلوسة )

لديك رؤية نفقية

لا تكون قادرة على الرؤية على الإطلاق

تعاني من وخز أو تنميل في جانب واحد من جسمك

لا أستطيع التحدث بوضوح

لديك شعور ثقيل في ذراعيك ورجليك

رنين في أذنيك

لاحظ التغييرات في الرائحة أو الذوق أو اللمس

وغالبًا ما يبدأ صداع على شكل وجع خفيف ثم يتحول إلى ألم نابض ، عادة ما تزداد سوءًا أثناء النشاط البدني ، يمكن أن ينتقل الألم من جانب واحد من رأسك إلى الجانب الآخر ، ويمكن أن يكون في مقدمة رأسك ، أو يمكن أن تشعر أنه يؤثر على رأسك بالكامل.

يعاني حوالي 80٪ من الأشخاص من الغثيان والصداع وحوالي النصف يتقيأ، قد تكون أيضًا شاحبًا ورطبًا أو تشعر بالإغماء .

تستمر معظم حالات الصداع النصفي حوالي 4 ساعات ، ولكن يمكن أن تستمر الصداع الشديد لأكثر من 3 أيام، من الشائع أن تصاب بنوعين إلى أربعة أنواع من الصداع كل شهر، قد يصاب بعض الناس بالصداع النصفي كل بضعة أيام ، بينما يصاب البعض الآخر به مرة أو مرتين في السنة.

ويمكن أن تستمر هذه المرحلة حتى يوم واحد بعد الصداع. تشمل الأعراض:

الشعور بالتعب أو الانهيار أو الغرابة

الشعور بالانتعاش أو السعادة بشكل غير عادي

ألم أو ضعف في العضلات

الرغبة الشديدة في تناول الطعام أو قلة الشهية

الصداع النصفي

1- علاج الصداع النصفي في الصيام

لا يوجد علاج للصداع النصفي، لكن العديد من الأدوية يمكن أن تعالجها أو تمنعها، تشمل علاجات الصداع النصفي الشائعة ما يلي:

1- تجنب بعض الأطعمة

يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في منع نوبات الصداع النصفي، قد تكون العديد من الأطعمة والمشروبات من مسببات الصداع النصفي ، مثل:

الأطعمة التي تحتوي على النترات ، بما في ذلك النقانق واللحوم اللذيذة ولحم الخنزير المقدد والنقانق

شوكولاتة

الجبن الذي يحتوي على مركب التيرامين الطبيعي ، مثل الأزرق ، والفيتا ، والشيدر ، والبارميزان ، والسويسري.

الكحول ، وخاصة النبيذ الأحمر

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG) ، محسن النكهة

الأطعمة شديدة البرودة ، مثل الآيس كريم أو المشروبات المثلجة

الأطعمة المصنعة

أطعمة مخللة

فاصوليا

فواكه مجففة

منتجات الألبان المزروعة ، مثل اللبن والقشدة الحامضة والزبادي

قد تخفف كمية صغيرة من الكافيين من آلام الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، الكافيين موجود أيضًا في بعض أدوية الصداع النصفي، لكن الكثير من الكافيين قد يسبب نوبة الصداع النصفي، قد يؤدي أيضًا إلى صداع شديد بسبب انسحاب الكافيين .

2- ضع زيت اللافندر

قد يؤدي استنشاق زيت اللافندر الأساسي إلى تخفيف آلام الصداع النصفي، يمكن استنشاق زيت اللافندر مباشرة أو تخفيفه بزيت ناقل وتطبيقه بكميات صغيرة على صدغيك.

وجدت دراسة عشوائية محكومة عام 2016 دليلاً على أن 3 أشهر من العلاج بالخزامى كعلاج وقائي ، بمعنى أنه تم تناوله قبل بدء نوبة الصداع النصفي ، قلل من تواتر وشدة نوبات الصداع النصفي.

3- جرب الوخز بالإبر

يتضمن الوخز بالإبر حقن إبر رفيعة جدًا في أجزاء معينة من جلدك لتحفيز الراحة من مجموعة متنوعة من الحالات الصحية.

ووجد أن 20 جلسة من الوخز بالإبر اليدوي جنبًا إلى جنب مع الرعاية المعتادة كانت أكثر فعالية في الوقاية من الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي العرضي .

4- وضع زيت النعناع

قد يساعد المنثول الكيميائي الموجود في زيت النعناع في منع نوبات الصداع النصفي ، على الرغم من وجود قدر محدود جدًا من الأبحاث.

وجد الباحثون أن 40 في المائة من الأشخاص في مجموعتي الليدوكائين وزيت النعناع شهدوا تحسنًا كبيرًا في أعراضهم ، مقارنة بـ 4.9 في المائة فقط من الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي.

5- الزنجبيل

من المعروف أن الزنجبيل يخفف الغثيان الناجم عن العديد من الحالات ، بما في ذلك الصداع النصفي، قد يكون لها فوائد في تخفيف الآلام لنوبات الصداع النصفي، وجدت دراسة معشاة ذات شواهد دليلًا على أن الزنجبيل قد يكون له نشاط مفيد في علاج الصداع.

الصداع النصفي

2- علاج الصداع النصفي والصيام في رمضان

1- ممارسة اليوجا

تستخدم اليوجا التنفس والتأمل وأوضاع الجسم لتعزيز الصحة والرفاهية، وفي دراسة وجدت أن اليوجا قد تخفف من تكرار نوبات الصداع النصفي ومدتها وشدتها، يُعتقد أنه يحسن القلق ، ويطلق التوتر في المناطق المحفزة للصداع النصفي ، ويحسن صحة الأوعية الدموية.

وخلص الباحثون إلى أن اليوجا يمكن أن تكون مفيدة كعلاج تكميلي لعلاج الصداع النصفي.

2- جرب الارتجاع البيولوجي

الارتجاع البيولوجي هو طريقة للاسترخاء، يعلمك التحكم في ردود الفعل اللاإرادية للتوتر، أثناء هذا العلاج ، يتم وضع أقطاب كهربائية على جلدك لمراقبة العمليات الفسيولوجية التي تتغير مع الإجهاد ، مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم والتوتر العضلي.

أثناء جلسة الارتجاع البيولوجي ، أنت تعمل مع معالج لإدارة الإجهاد باستخدام التغييرات في عملياتك الفسيولوجية كرد فعل.

وفقا لدراسة 2019، هناك أدلة جيدة تدعم استخدام تدخلات العقل والجسم مثل الارتجاع البيولوجي والعلاج السلوكي المعرفي لعلاج الصداع النصفي، هذه العلاجات خالية من الآثار الجانبية بشكل فعال وقد تكون بديلاً جيدًا للأدوية لبعض الأشخاص.

3- المغنسيوم

يرتبط نقص المغنيسيوم بالصداع والصداع النصفي، قد تساعد مكملات أكسيد المغنيسيوم في الوقاية من الصداع النصفي، قد يمنع أيضًا الصداع النصفي الناتج عن الدورة الشهرية (الصداع الهرموني) .

كما وجدت دراسة أن تناول 500 ملليجرام من أكسيد المغنيسيوم مرتين يوميًا لمدة 8 أسابيع كانت فعالة مثل دواء فالبروات الصوديوم للوقاية من الصداع النصفي دون آثار جانبية كبيرة.

يمكنك الحصول على المغنيسيوم من الأطعمة التي تشمل:

لوز

حبوب السمسم

بذور زهرة عباد الشمس

جوز برازيلي

الكاجو

زبدة الفول السوداني

دقيق الشوفان

بيض

حليب

المصدر webmd

healthline