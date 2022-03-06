انطلاق مهرجان التميز الرياضي الرابع بجامعة سوهاج تحت شعار شباب الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، انطلاق فاعليات مهرجان التميز الرياضي الرابع، الذي تنظمه إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة".

وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، بحضور الدكتور علي عبد العليم ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وصبري محمود مدير رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمهم كافة الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة، كما وجه شكره للقائمين على تنفيذ فاعليات هذا المهرجان وخاصة إدارة رعاية الشباب المركزية، لجهودهم المبذولة لظهور المهرجان بالشكل اللائق بالجامعة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تحرص باستمرار على تنفيذ كافة الفاعليات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الوطنى لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتأهيل جيل متميز من الكوادر الطلابية لخدمة الخطط التنموية المجتمعية، وإرساء قواعد العمل التطوعي من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور علي عبد العليم، أهمية الأنشطة الرياضية في استغلال طاقات الطلاب بشكل إيجابي واستثمار فرص المشاركة فيها، لصقل مواهبهم الرياضية، وغرس قيم المنافسة الشريفة بين طلاب الجامعة.

وأضاف صبري محمد، أن فاعليات المهرجان بدأت بطابور عرض ضم طلاب الكليات المشاركة، يليه أداء الطلاب لقسم المهرجان، مشيراً إلى أن المهرجان يشارك به ٣٦٠ طالب و٢٣٠ طالبة بإجمالى ٦٠٠ مشارك بجميع الكليات.

ولفت إلى أن فاعليات المهرجان تتضمن عدداً من الألعاب الرياضية الجماعية المتمثلة في كرة القدم الخماسية، كرة السلة، كرة الطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الفردية وتشمل تنس الطاولة، الكاراتيه، قوة الذراعين، وألعاب القوى.

وذكر نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه ستقام فاعليات حفل ختام المهرجان غداً الاثنين الموافق ٧ مارس الجاري، وسيتم توزيع الجوائز على الطلاب والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى.