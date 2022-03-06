جامعة حلوان: نهدف لتشجيع الباحثين على الإبداع

ينظم مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من ورش العمل و البرامج التدريبية عبر تطبيق zoom، سعيا للنهوض بالبحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين.



وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.



وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان الي ان ورش العمل و البرامج التى يتم تنظيمها تعمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



كما نوه الى ان برامج المركز تعمل الى تعريف الباحثين بمجالات النشر الدولى وأهميته وطرق الكتابة للأبحاث العلمية و كيفية تجنب الأخطاء بالأبحاث .

وتهدف ورش العمل التى يعقدها المركز الى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية .