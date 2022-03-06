عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نهدف لتشجيع الباحثين على الإبداع

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم  مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من ورش العمل و البرامج التدريبية  عبر تطبيق zoom،  سعيا للنهوض بالبحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين.


وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.
 

وصرح الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان  الي ان ورش العمل و البرامج التى يتم تنظيمها تعمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي  يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 
 

كما نوه الى ان برامج المركز تعمل الى تعريف الباحثين بمجالات النشر الدولى وأهميته وطرق الكتابة للأبحاث العلمية و كيفية تجنب الأخطاء بالأبحاث . 

 

وتهدف ورش العمل التى يعقدها المركز الى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية . 

البحوث العلمية التدريب المجلات العلمية جامعة حلوان البحث العلمي الإبداع والابتكار مركز دعم البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

بمرتب 2400 جنيه.. 581 فرصة عمل لأبناء القليوبية من المؤهلات العليا والمتوسطة

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

ترشيحاتنا

بقرار من هاني شاكر.. إلغاء حفل المطرب مسلم

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أرضا بشكل مروع على الهواء

هل تقبل التوبة بعد رفع الأعمال في النصف من شعبان؟.. علي جمعة يجيب

كيفية استقبال رمضان.. 10 نصائح تجعلك تفوز بالشهر الكريم

في قانون الوكالة التجارية.. برلمانية تطالب بالتفرقة بين الكيانات العملاقة و«السمسار أبوشمسية»

توقعات غربية على أعلى المستويات بسقوط كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجزرة وقتلى في ملعب كرة قدم.. ماذا حدث في الدوري المكسيكي؟

مباراة تتحول إلى مجزرة.. 22 مصابا في شجار عنيف داخل المدرجات بالمكسيك

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

فيديو

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

موهبة طبيعية.. كمال رمزي يكشف أسرار حياة هدى سلطان بمهرجان الأقصر|صور

الفن مش حرام.. ناهد السباعي تحكي ذكرياتها مع هدى سلطان بمهرجان الأقصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ