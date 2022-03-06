مشيرة خطاب: الإستراتيجية الوطنية خير دليل على اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الانسان ، مضيفة: أشيد بتمثيل المراة في البرلمان وأشعر بالفخر لكوني أول إمرأة تترأس المجلس القومي لحقوق الانسان وأفتخر بجلوسى على المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي”.



وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان إن العام الحالي هو عام المجتمع المدني مضيفة " تم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة الدولة المصرية، لافتة إلي أن إطلاق اول استراتيجية لحقوق الانسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف.



وأضافت، المجلس يهتم بهذه الاستراتيجية ويشارك في تفعيلها ومجلس النواب سيكون له دورا كبيرا في التطبيق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد.



وقال طارق رضوان يتم مناقشة التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ياتي في اطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان.