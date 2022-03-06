فلاح اوكراني يسحب دبابة روسية بـ جرار زراعي .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب ظهر خلاله جرار زراعي في أوكرانيا يقوده أحد المزارعين الأوكرانيين و يقوم بسحب دبابة روسية أثناء تواجدها في منطقة خاركيف .

و بحسب ما ورد في صحيفة " إندبندنت" البريطانية، فإن ضابط سابق في الجيش البريطاني قام بنشر مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين و الجنود في أوكرانيا و هم يقومون بسحب دبابة روسية في منطقة خاركيف الاوكرانية .



و بحسب ما نشر الضابط البريطاني السابق عبر حسابه على توتر، فإن عدد من الجنود و المواطنين المدنيين في أوكرانيا قاموا بالإستيلاء على دبابة روسية في المقطع و قاموا بجرها بجرار زراعي لسحبها من الجنود الروس .

ذكر الضابط البريطاني السابق، أن الامر في أوكرانيا غريب، خاصة بعد واقعة سحب دبابة روسية بالجرار و فرار الجنود الروس من المكان خوفا من أسر الجنود الأوكرانيين لهم .

جدير بالذكر أن الضابط البريطاني السابق أشار إلى أنه لم يتم التأكد أو نفي ما حدث و أنه مقطع الفيديو مازال قيد التحقيق حتى الآن .