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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فلاح اوكراني يسحب دبابة روسية بـ جرار زراعي .. شاهد

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الصورة المتداولة

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو غريب ظهر خلاله جرار زراعي في أوكرانيا يقوده أحد المزارعين الأوكرانيين و يقوم  بسحب دبابة روسية أثناء تواجدها في منطقة خاركيف . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " إندبندنت" البريطانية، فإن ضابط سابق في الجيش البريطاني قام بنشر مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين و الجنود في أوكرانيا و هم يقومون بسحب دبابة روسية في منطقة خاركيف الاوكرانية . 

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و بحسب ما نشر الضابط البريطاني السابق عبر حسابه على توتر، فإن عدد من الجنود و المواطنين المدنيين في أوكرانيا قاموا بالإستيلاء على دبابة روسية في المقطع و قاموا بجرها بجرار زراعي لسحبها من الجنود الروس . 
ذكر الضابط البريطاني السابق، أن الامر في أوكرانيا غريب، خاصة بعد واقعة سحب دبابة روسية بالجرار و فرار الجنود الروس من المكان خوفا من أسر الجنود الأوكرانيين لهم . 
جدير بالذكر أن الضابط البريطاني السابق أشار إلى أنه لم يتم التأكد أو نفي ما حدث و أنه مقطع الفيديو مازال قيد التحقيق حتى الآن .

 

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