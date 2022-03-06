"المهارات الانسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة" في ندوة بطفولة عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، صباح اليوم، ندوة بعنوان "المهارات الإنسانية وعلاقتها بتحسين جودة الحياة لدي طلاب الجامعة".

أقيم الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية، وتنظيم واشراف الدكتورة راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر في الندوة الدكتور جمال شفيق احمد استاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم الدراسات النفسية للاطفال ومنسق الندوة، د/ هدى جمال رئيس قسم الدراسات النفسية للاطفال بالكلية.

وأكدت الدكتورة راندا كمال وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، فى كلمتها الافتتاحية للندوة، أنه من الضرورى أن تعرف جميع فئات المجتمع المهارات الإنسانية التى يجب أن تمتلكها ولا تقتصر اهميتها على أن تكون لدى طلاب الجامعات فحسب.

وأضافت أن المهارات الإنسانية تشمل مفاهيم نفسية تعتبر المرتبة العليا لدى الإنسان السوي حيث أنها تضفي على صاحبها القدره على الرؤيه الواضحه حول وجوده وأهميته بالحياة ، وللسعاده صله وثيقه بالصحه النفسيه والمهارات الانسانية والسلام والكمال النفسى، داعية الحضور إلى التعرف على أهم المهارات الانسانية.

من جانبه أوضح الدكتور جمال شفيق الاستاذ بقسم الدراسات النفسية للاطفال بالكلية خلال الفعاليات مفهوم المهارات الإنسانية والتى تعتبر مرادفاً للصحة النفسية والاتزان الانفعالى والتوافق النفسى والاسرى وتشمل القدرة على تحمل المسئولية وإتخاذ القرار مع القدرة على تحمل تبعيات هذا القرار.

وبين د جمال شفيق أهمية تنمية المهارات الانسانية وكيفية تنميتها محدداً دور تنمية المهارات الإنسانية في تحسين جودة الحياة لدى طلاب الجامعة في المجال النفسي والاسري والدراسي .

وأشار إلى علاقة المهارات الانسانية بتحسين جودة الحياة وتطرق إلى تعريف جودة الحياة وهى تتضمن الشعور بالامن النفسى والاطمئنان والحب والتقبل وحب الله والاهل وأن يكون الانسان راضى عن نفسه وعن العالم المحيط به .

واستشهد بعدة آيات من القران الكريم التى تدعو للصبر والثبات عند الشدائد والابتلاءات مشدداً على ضرورة الارتباط بالله والحفاظ على العلاقة بالخالق عز وجل والحفاظ على النفس والذات وكرامتها وكبريائها.

وكان هناك تفاعل كبير من الطلاب ومناقشات واسئلة موجهة من د. جمال شفيق الى الطلاب .

وفى ختام الندوة اجرت د. هدى جمال رئيس القسم النفسى بالكلية مناقشة مفتوحة و مداخلات من الحضور.