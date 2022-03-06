التعليم: فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة مبدئية، فتح باب التقدم لـ2 منحة للطلبة للمشاركة بأولمبياد اللغة الألمانية المقدمة من معهد جوتة للطلبة، بمعدل منحة واحدة للمدارس الحكومية، ومنحة واحدة للمدارس الخاصة، بالإضافة لمعلم مرافق خلال صيف 2022 م.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشروط الواجب توافرها للطلاب المتقدمين بأولمبياد اللغة الألمانية 2022 هي:
- أن تتراوح أعمارهم أثناء انعقاد أولمبياد اللغة الألمانية 2022، في الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2022، من 14 إلى 17 عاما (أي مواليد 7 أغسطس 2004 و25 يوليو 2008).
- أن يكون الطالب متفوقا في جميع المواد.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الشروط الواجب توافرها في المعلم المتقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية:
- إجادة اللغة الألمانية على مستوى B2.
- أن يكون من المعلمين الذين قاموا بالتقديم لطلابهم في المنحة.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر منحة له.
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن 7 مارس 2022 هو آخر موعد للتقديم عبر البريد الإلكتروني
[email protected]، ويشترط ألا يزيد عدد المتقدمين من كل مدرسة على طالبين، وأن يقوم مدرس اللغة الألمانية في المدرسة بالتقديم لهما، حيث لا تقبل طلبات التقديم للمنحة من الطلبة مباشرة.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة، بالأوراق التالية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية في موعد أقصاه 10 / 3 / 2022 م: بالنسبة للمدرس المرافق (شهادة إثبات من المدرسة أن المعلم على رأس العمل بها – صحيفة أحوال وظيفية حديثة – استمارة بيانات مرشح مرفقة مع الإعلان – إفادة بالموقف من البعثات التدريبية".
أما بالنسبة للطالب، فلابد من توفر الأوراق التالية: “استمارة التقديم – شهادة نهاية العام الدراسي 2022 / 2021 – شهادة الترم الأول لعام 2021 / 2022 – بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها – شهادة إثبات قيد بالمدرسة – إقرار ولي الأمر يفيد بالموافقة على السفر والمشاركة – شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة – شهادة ميلاد الرقم القومي – صورة جواز سفر ساري إن وجد”.
أما عن الشروط المالية، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن المركز الثقافي الألماني بالقاهرة (معهد جوتة) يتحمل جميع التكاليف للسفر والإقامة للطلبة والمدرس المرافق، ولا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.