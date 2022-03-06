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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم: فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بصفة مبدئية، فتح باب التقدم لـ2 منحة للطلبة للمشاركة بأولمبياد اللغة الألمانية المقدمة من معهد جوتة للطلبة، بمعدل منحة واحدة للمدارس الحكومية، ومنحة واحدة للمدارس الخاصة، بالإضافة لمعلم مرافق خلال صيف 2022 م.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الشروط الواجب توافرها للطلاب المتقدمين بأولمبياد اللغة الألمانية 2022 هي:
-  أن تتراوح أعمارهم أثناء انعقاد أولمبياد اللغة الألمانية 2022، في الفترة من 25 يوليو إلى 5 أغسطس 2022، من 14 إلى 17 عاما (أي مواليد 7 أغسطس 2004 و25 يوليو 2008).
- أن يكون الطالب متفوقا في جميع المواد.

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وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الشروط الواجب توافرها في المعلم المتقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية:
- إجادة اللغة الألمانية على مستوى B2.  
- أن يكون من المعلمين الذين قاموا بالتقديم لطلابهم في المنحة. 
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات. 
- أن يكون قد مر 5 سنوات على آخر منحة له.

وأضافت وزارة  التربية والتعليم، أن 7 مارس 2022 هو آخر موعد للتقديم عبر البريد الإلكتروني

 [email protected]، ويشترط ألا يزيد عدد المتقدمين من كل مدرسة على طالبين، وأن يقوم مدرس اللغة الألمانية في المدرسة بالتقديم لهما، حيث لا تقبل طلبات التقديم للمنحة من الطلبة مباشرة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بديوان عام الوزارة، بالأوراق التالية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية في موعد أقصاه 10 / 3 / 2022 م: بالنسبة للمدرس المرافق (شهادة إثبات من المدرسة أن المعلم على رأس العمل بها – صحيفة أحوال وظيفية  حديثة – استمارة بيانات مرشح مرفقة مع الإعلان – إفادة بالموقف من البعثات التدريبية".

أما بالنسبة للطالب، فلابد من توفر الأوراق التالية: “استمارة التقديم – شهادة نهاية العام الدراسي 2022 / 2021 – شهادة الترم الأول لعام 2021 / 2022 – بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها – شهادة إثبات قيد بالمدرسة – إقرار ولي الأمر يفيد بالموافقة على السفر والمشاركة – شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة – شهادة ميلاد الرقم القومي – صورة جواز سفر ساري إن وجد”.

أما عن الشروط المالية، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن المركز الثقافي الألماني بالقاهرة (معهد جوتة) يتحمل جميع التكاليف للسفر والإقامة للطلبة والمدرس المرافق، ولا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.

التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم اللغة الألمانية معهد جوته التعليم

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التعليم: فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين

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