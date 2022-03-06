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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة فاركو.. ثامن أندية إسكندرية ضد الإسماعيلي في تاريخ الدوري العام

الإسماعيلي
الإسماعيلي

 

 

يستضيف الفريق الأول للنادي الإسماعيلي، نظيره فاركو  مساء غدً الإثنين علي ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويعد فريق فاركو هو المنافس رقم 94 للإسماعيلي خلال المسابقات المحلية المختلفة والـ 70 ضمن منافسات البطولة الحالية التي انطلقت موسم 48 / 49.

حيث سبق وواجه الدراويش 69 فريقًا خلال هذه المسابقة من أصل 73 فريقًا ليس من بينهم ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس “.

وكان الإسماعيلي قد لعب ضد 22 فريقًا ضمن منافسات الدورى العام ” فقط ” وهم ” اتحاد الشرطة وأسمنت أسيوط وأسمنت السويس والبنك الأهلي والإنتاج الحربي والجونة والمريخ والنصر للتعدين واليونان وإنبي وبترول أسيوط وسيراميكا كليوباترا وجمهورية شبين وجوت بلبيس وسكة حديد سوهاج ومزارع دينا ومصر للمقاصة ومصنع 36 حربي ومنتخب السويس ونجوم المستقبل ونسيج حلوان وفيوتشر “.

كما واجه 23 فريقًا من أصل 70 فريقًا ” فقط ” خلال المسابقة المحلية الأقدم في التاريخ ليس بينهم الفيوم وهم ” اسكان مدينة نصر والإعلاميين والبحيرة والحديد والصلب والرباط والأنوار والصيد والنيل للأدوية والواسطى وأوليمبى الإسماعيلية وبسيون وستيا وشبان قنا وشربين وشرطة قناة السويس وشركة المياه وعرب الرمل وعمال المنصورة وغزل شبين وكهرباء الإسماعيلية ومالية كفر الزيات ومصنع 18 حربي وناصر الفكرية ونهضة السويس.

ويعد فريق فاركو هو 8 أندية إسكندرية التي تواجه الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام بعد ” الاتحاد والاوليمبي والترام واليونان والكروم وحرس الحدود وسموحه “، وسبق ولعب الدراويش 267 مباراة، فاز 117 تعادل 83 خسر 67، له 382 هدفًا عليه 276 هدفًا، كلين شيت 100 لقاء.

الاسماعيلية الانتاج الحربى سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي منتخب السويس نادي الإسماعيلي

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