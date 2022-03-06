مدرب منتخب فرنسا السابق: محمد صلاح أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي

أكد ريمون دومينيك نجم فريق باريس سان جيرمان والمدير الفني السابق لمنتخب فرنسا أن النجم المصري محمد صلاح يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي وهو لاعب مؤثر مع منتخب مصر وفريقه الإنجليزي ليفربول.

وقال دومينيك في تصريحات خاصة عبر "زووم" لبرنامج "السادسة" بقناة النادي الأهلي:" صلاح أفضل لاعب في العالم حالياً ويستحق عن جدارة للفوز بأحد جائزتي الكرة الذهبية أو ذا بيست هذا العام, لكن يجب عليه أولاً الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد خسارته أمم افريقيا أمام السنغال".

وأوضح دومينيك:"ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية في نسختها الأخيرة لكنني جورجينيو هو من يستحق الفوز باللقب العظيم خصوصاً وأنه ساهم بالتتويج بدوري الأبطال مع تشيلسي وفاز بأمم أوروبا مع منتخب بلاده ايطاليا".. مشدداً في الوقت ذاته: " مبابي هو أفضل لاعب في الجيل الحالي لمنتخب فرنسا ومن بين الأفضل في العالم وسيحصد البالون دور في السنوات المقبلة فهو مزيج من المهارات والقدرات التي يمتلكها الثنائي الرائع ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو".

كما ألمح: " مبابي ما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته الكروية, وهو صاحب القرار الوحيد في مسألة استمراره مع سان جيرمان أو انتقاله لفريق ريال مدريد لكنه في كلا الحالتين سيكون النجم الأفضل في الفريق".. وعن مباراة العودة في ثمن نهائي أبطال أوروبا بين سان جيرمان والريال, قال: " ستكون موقعة البرنابيو بمثابة حرب بين الفريقين الكبيرين, سان جيرمان قدم أداء أفضل من النادي الملكي في لقاء الذهاب بباريس لكنه سيظهر بشكل مختلف على ملعبه ووسط جماهيره".

وتابع مدرب فريق أولمبيك ليون السابق: " يجب على لاعبي سان جيرمان أن يقاتلوا في مباراة العودة أمام الريال ومبابي ستكون عليه مسؤولية كبيرة".. مؤكداً: " الأموال والنجوم ليس فقط ما يحتاجه النادي الباريسي للتتويج بلقب التشامبيونزليج للمرة الأولى في تاريخه لكن الفريق تطور حالياً ولديه فرصة كبيرة للظفر بالكأس الأوروبية هذا الموسم:".

وفي حديثه عن منتخب فرنسا, قال ريمون: " الفريق يضم حالياً أفضل اللاعبين في العالم لكن مهمة حفاظه على لقب المونديال للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه لن تكون سهلة, وسيواجه منافسة شرسة من منتخبات في مقدمتها انجلترا واسبانيا وبلجيكا والأرجنتين".. مضيفاً: " ديديه ديشامب مدرب كبير والمنتخب الفرنسي يقدم مستوى رائع تحت قيادته وأتمنى استمراره على رأس الجهاز الفني بعد مونديال 2022, فهو يستحق الاستمرار مع الديوك".

وعن واقعة زيدان الشهيرة مع ماتيرازي مدافع ايطاليا في نهائي مونديال 2006 الذي خسره المنتخب الفرنسي تحت قيادته بركلات الترجيح, أوضح دومينيك: " منتخب فرنسا خسر نهائي كأس العالم لعدة أسباب ليس فقط نطحة زيدان في صدر مدافع الأتزوري".. وعن رأيه في هنري وفييرا كمدربين, قال: " ليس من الضرورة أن يصبح اللاعب الرائع مدرباً كبيراً لكن زيدان نجح في مشواره التدريبي بعد الاعتزال والدليل 3 ألقاب أوروبية مع ريال مدريد وغيرها من البطولات الأخرى أما هنري لم يقدم نتائج جيدة حينما درب موناكو".