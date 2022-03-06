بوتين يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل تطورات الوضع في أوكرانيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن قصر الكرملين، قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا تطورات الأوضاع في أوكرانيا مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وكان بوتين قد أجرى اليوم، محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث قال الكرملين إن الرئيس الروسي اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت مؤخرا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيان: "أبلغ بوتين ماكرون باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا... ومستويات الإشعاع طبيعية".

واتهم بوتين أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.

و أجرى بوتين محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الأحد، حثه خلالها الأخير على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

من جانب آخر، ذكر مكتب بينيت، صباح اليوم، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الثالثة في غضون 24 ساعة.

وقال المكتب في بيان له: "تحدث رئيس الوزراء بينيت مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.. هذه هي المكالمة الهاتفية الثالثة التي أجريت بينهما خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وفي تصريح لاحق له، أكد بينيت أنه سيستمر في محاولة المساعدة في أزمة أوكرانيا "حتى إن لم تكن فرص النجاح كبيرة".

وبعد ذلك بوقت قصير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "سيواصل جهود الوساطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، حتى وإن لم تكن الفرص كبيرة".

وتابع في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: "لقد عدت قبل بضع ساعات من موسكو وبرلين. سافرت إلى هناك بهدف المساعدة في الحوار القائم بين كافة الأطراف، وذلك بطبيعة الحال بناءً على ترحيب وتشجيع من كافة الجهات المعنية".

وأضاف: نعلم جميعًا، أن الأوضاع الميدانية غير جيدة، والمعاناة الإنسانية كبيرة، بل قد تصبح أكبر بكثير، إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل. وهناك مواطنون إسرائيليون يريدون العودة إلى بيوتهم والجاليات اليهودية الموجودة في الأزمة تحتاج للمساعدة".

وتابع بينيت: "بطبيعة الحال، لا يمكنني الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. إننا سنواصل تقديم الدعم كلما طلب منا القيام بذلك".