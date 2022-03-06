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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا.. فشل عملية مغادرة المدنيين من منطقة ماريوبول لليوم الثاني على التوالي

المدنيين في اوكرانيا
المدنيين في اوكرانيا

قال  محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز فى  أوكرانيا، أن روسيا مازالت مصممة على نزع سلاح الجيش الأوكرانى والاعتراف بشبهة جزيرة القرم كأرض روسية .

وأضاف الزاوى خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن موسكو ما زالت مصممة على ضرورة الاعتراف بالجمهوريات الانفصالية فى كييف.

عملية إجلاء المدنيين

وأكد مراسل إكسترا نيوز، أن عملية مغادرة المدنيين من منطقة ماريوبول فشلت لليوم الثاني على التوالي.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال، وتلبية مطالب موسكو.

و بشأن المفاوضات مع أوكرانيا، قال بوتين "نأمل أن يعتمد المفاوضون الأوكرانيون مقاربة أكثر إيجابية".
 


 

إجلاء المدنيين منطقة ماريوبول الجيش الأوكراني أوكرانيا موسكو

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