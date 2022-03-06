سوريا.. مقتل 13 جنديا في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية بـ تدمر

أعلنت سوريا، اليوم الأحد، تعرض حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة، لهجوم إرهابي ما أدى إلى مقتل 13 عسكرياً بينهم ضباط وجرح 18 آخرين.

وقالت مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسمية في سوريا "سانا" إنه حوالي الساعة 13:30 من بعد ظهر اليوم الأحد، تعرضت حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة لهجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضح المصدر أن الهجوم أدى إلى "استشهاد 13 عسكرياً بينهم عدد من الضباط وجرح 18 آخرين".

والشهر الماضي، أعلنت سوريا "انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".

كما قتل 5 عسكريين وأصيب 20 آخرون بجروح من جراء تعرض حافلة نقل عسكرية شرق المحطة الثالثة في البادية السورية لاعتداء صاروخي من قبل تنظيم داعش الإرهابي.