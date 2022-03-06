شعبة المستوردين: زيادة في أسعار ياميش وسلع رمضان.. فيديو

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن السلع الرمضانية من الياميش المكسرات ستكون متوفرة مع زيادة في الأسعار بسبب الأوضاع الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج، أن زيادة أسعار الشحن أيضا ستؤثر على زيادة المنتجات التي يتم استيرادها، وزيادة القمح أدى إلى زيادة أسعار المكرونة ل ٧%.



وتابع، أنه يجب أن لا نعطى فرصة للتجار برفع الأسعار وعلى المواطن شراء احتياجاته فقط لعدم استغلال السلع وكل السلع زات من ٢٥ الي ٣٠% بسبب ارتفاع الخامات العالمية ونقص الإمدادات بأوروبا والصين وجميع دول العالم .

