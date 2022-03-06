على رأسها الذرة والسكر.. أوكرانيا تعلق تصدير 6 منتجات مع تصاعد الحرب

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأحد، تعليق صادرات الذرة والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية، وذلك مع تصاعد العملية العسكرية الروسية ضد كييف.

وقالت الحكومة الأوكرانية على موقعها الرسمي إنه تم تعليق صادرات الشوفان والحنطة السوداء والذرة والملح واللحوم والماشية "الحية والمجمدة".

وكانت أوكرانيا أكدت أنها قررت الحد من تصدير عدد من السلع الأساسية المهمة، والمواد الغذائية التي تم إنتاجها في البلاد.

وتصدر روسيا وأوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح والشعير في العالم، كما تعد أوكرانيا موردا رئيسيا للذرة، ويساهم البلدان بنسبة 75% من صادرات زيت عباد الشمس عالميا.

وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي، من تأثير خطير للحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، متوقعا تقدم أوكرانيا بطلب للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه هذا الأسبوع.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أنه يجري محادثات بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا أدت بالفعل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وفرار حوالي مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، وفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا.

وقال صندوق النقد الدولي إنه "في ضوء عدم استقرار الوضع والغموض السائد إزاء التوقعات المستقبلية بشكل غير اعتيادي، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل.. الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي".

وأكد البيان أنه على السلطات المالية "أن تراقب بعناية تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على التضخم".

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.