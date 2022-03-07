رعاية المبعوثين بـ عين شمس ينظم ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين.. اليوم

يعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن ندوة هيئة الفولبرايت للباحثين المصريين عبر تقنية زووم لمنح ابحاث ما بعد الدكتوراه والمنح المقدمة في مجالات إدارة الفنون ودراسات المتاحف والتراث. تتناول الندوة تفاصيل وأهداف البرنامج ومعاييرالأختيار والمستندات المطلوبة وطرق التقدم والجدول الزمني.

تعقد الندوة يوم الأثنين القادم 7 مارس 2022 في تمام الساعة 1 ظهرا.

للأطلاع علي تفاصيل الندوة ولينك الحضور، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/395/event

للتفاصيل عن برنامج المنحة، نرجوا زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announc

تستعد جامعة عين شمس في تجهيز فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب)، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، يوم السبت ١٢مارس٢٠٢٢ بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي واتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة من أجل مصر المركزية.

وأكدت الدكتورة شهيرة سمير بالتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

كما أكدت الدكتورة شيرويت الأحمدى أن الفعاليات ستتضمن طابور عرض أعلام ومعرض للدول المشاركة ينظمه الطلاب الوافدون وعروض فنية للجاليات المختلفة بالإضافة إلى مسابقات ثقافية.

جديرا بالذكر أن عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس أكثر من ٧ آلاف طالب من ٨٤ جنسية مختلفة.