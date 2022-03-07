اليوم.. حفل نقيب المنشدين محمود التهامي في جامعة حلوان

ينطلق اليوم، بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان، الحفل الديني الذي تنظمه أسره من أجل مصر المركزية لنقيب المنشدين محمود التهامي تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

وتقام فعاليات الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الاثنين الموافق 7 مارس 2022.

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية وعي الشباب في تعزيز روح الانتماء لدى شباب الجامعة، إلى جانب دمج الطلاب من كافة الكليات لتبادل الخبرات بينهم، إضافة إلى تعميق الوعي الديني وبناء الشخصية القيادية.



كما شدد الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية كما يمنع دخول اى طالب بدون الكمامة، وكذلك الحرص على الالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم.

جدير بالذكر ان كلية التربية الفنية جامعة حلوان نظمت أمس، معرض "رسم مصر 2" والذي يقام تحت إشراف الدكتور محمد حمدي والمهندس نادر الشيخ،تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود حامد عميد الكلية، الدكتورة مها مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،.

ويقدم معرض رسم مصر مجموعة من اللوحات والافلام الوثائقية التي توثق للاماكن التاريخية والاثرية في مصر عبر الزيارات الاسبوعية لفناني رسم مصر والذين يقومون برسم وتصوير هذه الاماكن وتوثيق التاريخ الموازي لها وهو التاريخ الذي يهتم بالناس البسيطة والامثال والاغاني الشعبية.

ويضم المعرض ١٠٠ لوحة لسبعين فنانا من فناني مشروع رسم مصر وهو مبادرة مجتمعية.

يفتتح المعرض في تمام الساعه الثانية عشر اليوم الاحد الموافق ٦ مارس 2022 بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية ويستمر المعرض حتي يوم الخميس الموافق 12 /3 /2022.