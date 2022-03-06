أفادت اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها بشأن خدمات تيك توك فى روسيا.

وحسب أكسترا نيوز فإن منصة "تيك توك" توقف خدمة البث المباشر في روسيا.

أوكرانيا

قالت هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، الأحد، إن القوات الروسية تشن هجوماً على محيط العاصمة كييف، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر.

يأتي ذلك بعدما أعلنت بلدية كييف، أن صافرات الإنذار تدوي في العاصمة وعلى السكان التوجه إلى الملاجئ.

وكان رئيس الوفد الأوكراني للتفاوض مع روسيا، قال في وقت سابق "قررت أنا والرئيس زيلينسكي البقاء في كييف حتى اللحظة الأخيرة".