وكالة الأنباء الفرنسية: أكثر من مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا

نقلت أكسترا نيوز اخبار بشأن نزوح مواطنى أوركرانيا إلى الدول المجاورة بعد حربها مع روسيا.

وقالت اكسترا نيوز نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن أكثر من مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا، هروبا من الحرب.

المفوضية السامية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة، أمس الأحد، إن أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى دول مجاورة خلال الأيام العشرة الماضية، منها مليون عبر إلى بولندا.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إن “هذه أسرع أزمة متنامية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.