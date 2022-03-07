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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تحشد قواتها وتقترب من العاصمة كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينتي بوتشا وإربين والاقتراب من العاصمة الاوكرانية كييف.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الأوكرانية، إن القوات الروسية فشلت في اختراق الجبهة الشرقية باتجاه لوهانسك.

وأضافت الهيئة، أن القوات الروسية تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم باتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وكانت أكدت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية لم تحقق إلا تقدما طفيفا خلال الاسبوع الماضي في أوكرانيا.

وقالت استخبارات الدفاع البريطانية: "نشكك في تحقيق روسيا أهدافها حتى الساعة، والقوات الروسية واصلت قصف أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا".

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إنه يتم إعطاء الضوء الأخصر لبولندا لإرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وأضاف:"أشعر بالتفاؤل بعد تقديم مولدوفا المساعدة للفارين من حرب الكرملين غير المبررة في أوكرانيا".

وكرر بلينكن التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تنوي "الوجود العسكري جوا أو برا في أوكرانيا لعدم المجازفة وتوسعة الحرب في أوروبا".
 

هيئة الأركان المشتركة القوات الروسية الولايات المتحدة روسيا شبه جزيرة القرم

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