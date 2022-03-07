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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب لرائحة الفم الكريهة عند الأطفال

رائحة الفم
رائحة الفم

تتشابه رائحة الفم الكريهة عند الأطفال والبالغين عندما يستيقظون في الصباح بسبب زيادة النشاط البكتيري في الفم. ومع ذلك  . إذا اشتكى الطفل من رائحة كريهة في أوقات أخرى أليك أهم  أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال إليك أهم الأسباب وفقا لموقع هيلث

1. سوء نظافة الفم

تعمل البكتيريا الموجودة في الفم على تحلل المواد البروتينية من بقايا الطعام التي تنتج الأحماض الأمينية والغازات الضارة.

2. تسوس الأسنان


يعزز تسوس الأسنان  نمو البكتيريا ، ويؤدي تراكم الطعام في هذه التجاويف إلى ظهور رائحة كريهة من الفم.

3. خراج الأسنان والتهاب اللثة 

 

هو حالة التهابية تصيب اللثة قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة عند الأطفال و ظهور رائحة كريهة من الفم.

3 علاجات سريعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

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4. جفاف الفم

قد يقلل الجفاف أو بعض أمراض الغدد اللعابية أو بعض الأدوية من إنتاج اللعاب ورائحة الفم الكريهة.

5. ضعف حشوات الأسنان

  

قد يؤدى تراكم بقايا الطعام إلى وجود  روائح كريهة من الفم.

6-اللوزتين المصابة بالعدوى 


تشبه اللوزتين المصابة بالعدوى عند الأطفال مظهر القرنبيط ، وقد يكون هناك استقرار للطعام يحدث في الأخاديد التي تظهر على سطحها. بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة عند الأطفال.

يعتبر التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان  أمرًا مهمًا في منع رائحة الفم الكريهة عند الأطفال.

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