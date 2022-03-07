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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازى لـ جمهوره فى أحدث ظهور له.. تقدر تطير من غير جناحات

صدى البلد

نشر الفنان محمود حجازي صورا  جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وعلق محمود حجازى “  تقدر تطير من غير جناحات ”. 

 

وسبق أن شارك الفنان محمود حجازي جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي  على “إنستجرام”.

“أبو العروسة” مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “عبد الحميد”، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

 

أبطال مسلسل “أبو العروسة” 

 

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة

يعرض مسلسل “أبو العروسة 3” على نفس القناة التي عرض عليها الجزءان السابقان، وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة للمشروع من البداية، حيث يعرض الساعة 8 مساءً على dmc  العامة و11 مساءً على قناة dmc دراما.

مدحت صالح محمود حجازي سوسن بدر رانيا فريد شوقي فريد شوقي

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