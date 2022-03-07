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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

101 هدفا.. أبرز أرقام رياض محرز بقميص مانشستر سيتي

رياض محرز
رياض محرز

أكد أكرم الحزقي خبير التحليل التونسي أن الدولي الجزائري رياض محرز يواصل التميز بقميص فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وقال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: الدولي الجزائري رياض محرز الرائع والمتميز من حيث الأداء والاستمرارية يتميز بالجودة العالية والفاعلية في الخط الأمامي ويواصل عروضه القوية في البريمرليج.

أضاف: رياض محرز مع مانشستر سيتي  موسم2021. 2022 أكثر لاعب إلى الآن سجل في الفريق 10 أهداف وأحرز فى شباك مانشستر يونايتد أمس الأحد هدفه رقم 21 هذا الموسم من خلال 33 مباراة وساهم في صناعة 7 أهداف بمختلف المسابقات.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز بقميص مانشستر سيتي بكافة البطولات بواقع المساهمة ب 101 هدفا منها 60 هدفا وصناعة 41 هدفا.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي تغلب على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 4 - 1، فى لقاء الديربى الذى جمعهما مساء امس الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالى.

وأحرز كيفن دى بروين الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة.

ويحمل هدف دى بروين ضد مان يونايتد رقم 50 فى الدوري الإنجليزي، ليصبح اللاعب الثامن فى تاريخ مانشستر سيتي الذى يحقق هذا السجل التهديفي.

كما أصبح دي بروين رابع لاعب بلجيكي يسجل 50 هدف في البريميرليج بعد الثلاثى: هازارد ولوكاكو وبينتكي.

ونجح جادون سانشو في تسجيل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 22 من زمن المباراة.

وأضاف البلجيكي كيفن دى بروين الهدف الثانى لصالح مان سيتي ضد مان يونايتد بالدقيقة 28 من زمن المباراة.

واختتم النجم الجزائري رياض محرز رباعية مانشستر سيتي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقة 68 و90 من زمن الديربي.

بهذه النتيجة، يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني مع مباراة أقل للريدز.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن آرسنال الذى اقتحم المربع الذهبى بفوزه على واتفورد في نفس الجولة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد رياض محرز دي بروين

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