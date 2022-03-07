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جريدة الأسبوع تحتفل بمرور 25 عاما على صدورها

مصطفى بكرى
مصطفى بكرى

عرض برنامج صباح البلد، صباح اليوم الاثنين، على فضائية صدى البلد تقريراً حول احتفال جريدة الأسبوع بمرور 25 عاما على صدورها.

وقال الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن هناك 25 عاماً مرت على تأسيس صحيفة الأسبوع التى نحتفل بعيدها السنوي كل عام فى 17 فبراير.

وأضاف" بكرى"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه التجربة ومحصلتها تؤكد أنه من الممكن أن يبنى الشباب صحيفة قوية.

وسط حضور كبير من العاملين والصحفيين احتفلت جريدة الأسبوع اليوم بمناسبة مرور ٢٥ عاما على صدورها.

عقدت احتفالية اليوبيل الفضي لمؤسسة الأسبوع للصحافة بمقر الجريدة، بحضور ورئاسة الإعلامى مصطفى بكرى والكاتب الصحفى محمود بكرى وبحضور أسرة الصحيفة.

وشارك الإعلامي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أسرة تحرير الجريدة في تقطيع تورتة الاحتفال بالصحيفة .

وقال الإعلامى مصطفى بكرى، رئيس تحرير “الأسبوع”: “مر ٢٥ عاما على صدور الصحيفة، ونحن مستمرون فى مسيرتنا بمشاركة الزملاء العاملين بها”.

وأضاف بكرى، فى كلمته خلال الاحتفالية: “نشكر جميع الحضور وكل من شاركنا اللحظات السعيدة بالاحتفالية اليوم”.

وتابع: “حرصنا على روح التعاون مع الزملاء فى الخروج بجريدة الأسبوع فى أفضل صورة، وأجمل شيء أننا نشعر دائما بأننا أسرة واحدة، أى زميل سهل جدا أن يصبح ملكا، ولكن لم نخالف ضميرنا ورسالتنا ويهمنا الوطن”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من المواقف التى مرت بها جريدة الأسبوع، وحافظنا على القارئ والمصداقية والمهنية، ووصلنا لـ ٣٥٠ ألف نسخة فى يوم من الأيام".

من جانبه قال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام: “شاهدت العديد من الصحف، ولكن ما شهدته فى جريدة الأسبوع كثيرا من المهنية والمصداقية التى تميزت بها المؤسسة على مدار الـ ٢٥ عاما الماضية”.

وأضاف مجدى البدوى، خلال كلمته بالاحتفالية ، أن أهم ما يميز جريدة الأسبوع العلاقة الطيبة بين الزملاء.

ورحب محمود بكرى بجميع الحضور فى الاحتفالية، قائلا “هذا اليوم تاريخى  وحضوركم مهم،  اليوم نحتفل بتجربة فريدة استمرت ٢٥ عاما من النضال”.

وأضاف بكرى أن تجربة الأسبوع سبقها ثلاث تجارب قاسية، مضيفا أن الجميع يطالبني باستمرار الجريدة والحمد لله ٢٥ سنة من النضال وكانت الصحيفة تقف على خط النار ، ومرينا بمحن قاسية ولكن استطاعت أسرة الجريدة الاستمرار في إصدار الصحيفة الوحيدة التى استمرت ٢٥ عاما بقيادة الإعلامى مصطفى بكرى.

وقال بكري إن القارئ كان يشتري الصحيفة مصداقيتها ومهنيتها ومصداقية الصحفيين العاملين بها الذين عملوا بكل جهد لاستمرار مؤسسة الأسبوع .

وتابع : نهنئ جميع قيادات الأسبوع الذين عملوا بمختلف الصحف العربية والتحية لجميع الزملاء المستمرين فى مواصلة العمل على صدور الجريدة حتى اليوم.

صدى البلد الإعلامي مصطفى بكري جريدة الأسبوع الصحف العربية

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