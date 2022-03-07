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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

اللواء أشرف شريف
اللواء أشرف شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية ، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام ؛ وذلك تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذى عكس تلاحم القائد مع جنوده  فى الصفوف الأمامية وأن ذلك الإحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معانى الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن  عالية خفاقة .

مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة لاتدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.

القوات المسلحة يوم الشهيد جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب الفريق أول عبد المنعم رياض

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