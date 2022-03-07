اليمن..انتصارات كبيرة للتحالف العربي في معقل الحوثي

نجحت ألوية اليمن السعيد في السيطرة على مواقع مهمة في مديرية البقع شرقي محافظة صعدة، أقصى شمال البلاد على الحدود مع السعودية.

ونفذت وحدات في ألوية اليمن السعيد، وهي قوة شكلها التحالف العربي بقيادة السعودية مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية، هجوما مباغتا على مواقع مليشيات الحوثي في بلدة "جشيرة" في المديرية التي تعد أكبر مديريات صعدة، المعقل الرئيسي للانقلابيين في البلاد.

وبحسب الدفاع اليمنية في بيان، فإن وحدات هجومية في ألوية اليمن السعيد في محور البقع سيطرت بعملية عسكرية على مواقع "جشيرة" وهي تلال جبلية تقع على مقربة من خط رئيس لإمدادات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

ووفقا للبيان فإن العملية العسكرية الهجومية الناجحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات الانقلابية فيما لاذ البقية بالفرار.

كما نجحت القوات اليمنية في استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة تركتها عناصر المليشيات الحوثية الانقلابية قبيل تقهقرها من المواقع التي كانت تتحصن فيها، طبقا للبيان.

ويأتي هذا التقدم الميداني بإسناد بري وجوي فعال لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية لألوية اليمن السعيد التي تخوض المعارك العسكرية في معقل الانقلاب بمحافظة صعدة.

ومطلع العام الجاري، حررت قوات العمالقة محافظة شبوة بالكامل ومديرية حريب في مأرب من قبضة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا ما شكل تحولا استراتيجيا مهما في مسار معركة التحرير، فضلا عن تغيير المعادلة العسكرية ضد الانقلابيين.