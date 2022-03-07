الكونجرس الأمريكي يدرس إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط من روسيا

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) نانسي بيلوسي ، اليوم /الاثنين/ ، أن المجلس يدرس إمكانية إعداد مشروع قانون يحظر استيراد النفط وموارد الطاقة من روسيا.

وقالت بيلوسي- في بيان بحسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - إن "مجلس النواب يدرس حاليا مقترحا تشريعيا صارما من شأنه أن يزيد من عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي"، مضيفة "مشروع القانون الخاص بنا سيحظر واردات النفط الروسي ومصادر الطاقة إلى الولايات المتحدة ويقطع العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا وبيلاروسيا وسيصبح أول خطوة نحو منع روسيا من الوصول إلى منظمة التجارة العالمية".

وأشارت إلى أن الكونجرس يعتزم الموافقة خلال الأسبوع الجاري على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت إدارة الرئيس جو بايدن تقديم مساعدات إنسانية وعسكرية واقتصادية لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، كما يعتزم تمرير التمويل الطاريء ضمن تشريع خاص بالتمويل الحكومي الشامل.

