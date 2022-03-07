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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة على مرسيدس  AMG GLE53 موديل 2022

مرسيدس AMG GLE 53
مرسيدس AMG GLE 53

تنتمي سيارة مرسيدس  بنز GLE لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض وهي متوسطة الحجم لكن تقديم مستوى فاخر من الأناقة والإمكانيات لذا فإن معالجة AMG ذات الأداء الرياضي العالي تضيف مزيد من السرعة الجنونية والمغامرة وأيضا المزيد من التكاليف الإضافية.

 

تعد سيارة  مرسيدس  AMG GLE 53 الموديل الوسط التي تقع بين GLE450 الأقل قوة وبين AMG GLE63 الأكثر قوة ، والمزودة بمحرك V-8. 

مرسيدس AMG GLE 53

وفقا لموقع "كار باز" المتخصص في السيارات، تأتي  مرسيدس   AMG GLE 53 بمحرك سداسي الأسطوانات وشاحن توربيني سعة 3 لتر يزأر بقوة  429 حصانًا ولديه عزم أقصى للدوران 384 رطل قدم، مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات يرسل المحرك الطاقة إلى  جميع العجلات الأربع بشكل قياسي أي أنها ذات دفع كلي، كما أنها مدعومة بنظام كهربائي وبطارية تعمل بجهد 48 فولت بقوة 21 حصانًا وعزم دوران 184 رطلًا، كل هذا يجعلها قادرة على التسارع من 0-60 ميل في الساعة خلال 5.2 ثانية، وهو ما يعد تسارع جيد جدا بالنسبة لفئتها.

 

يبدأ سعر مرسيدس AMG GLE53 الرياضية متعددة الأغراض من 74600 دولار مع تكلفة إضافية 2،990 دولارًا للجلد الأحمر، و عجلات 21 بوصة، وأنابيب عادم الأداء، ومقاعد متعددة الوظائف قابلة للتدفئة والتهوية، وحزم متعددة الخيارات (أنظمة مساعدة السائق ، ونظام صوتي متكامل) ، وبذلك يصل المجموع الكلي إلى 90550 دولارًا.

 

بالنسبة لسعر AMG GLE53 فهي تعتبر معقولة جدا إذا ما قورنت بمنافسيها مثل أودي Q7 و بورشه كايين S. الأمر المحير في مقارنتها هو أن منافسيها يقدمون إما المزيد من القوة الحصانية مقابل المزيد من المال أو قوة أقل مقابل أموال أقل، ولكن لا يوجد أي طراز يتنافس بشكل مباشر وحقيقي فيما تقدمه مرسيدس GLE53.

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