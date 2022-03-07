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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومى للمرأة يطلق التجربة الميدانية الثانية من التطبيق الرقمي المخصص لمشروع الإقراض

صدى البلد

عقد المجلس القومي للمرأة التجربة الميدانية الثانية للمرحلة الأولى من  مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي الذي أطلقه المجلس بالشراكة مع البنك المركز،  واستهدفت الميسرات والمشرفين الميدانيين للمشروع ، وذلك بمركز العدوة بمحافظة المنيا، والتي تعد المحافظة الثانية لتجربة التطبيق الرقمي الميداني أرض الواقع ووسط السيدات المستهدفات فعلياً بعد محافظة البحيرة.

 وقد شملت التجربة تسجيل بيانات السيدات المستهدفات بالمجموعات وشرح كيفية استخدام التطبيق كمرحلة اولي وتوضيح خطوات تسجيل الميسرات والمشرفين الميدانيين لبيانات السيدات.

وفى ذات السياق نظم المجلس بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي " منهجية تكوين وإدارة مجموعات الادخار والإقراض"، والذى استهدف الميسرات والمشرفين الميدانيين بالمحافظات المستهدفة "المنيا-سوهاج-بني سويف-أسيوط". 
و أكدت الأستاذة إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول بالمجلس ، أن نقل الخبرات بين مشرفي الإدخار والإقراض الرقمي بالشراكة مع البنك المركزي و مشرفي مشروع مجموعات الإدخار والإقراض بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة يعتبر أحد أهم الإنجازات التي نسعى إليها حيث يتم بناء قدرات مشرفي المحافظات وثقلهم بالخبرات اللازمة ، ونقل تلك الخبرات فيما بينهم مما يؤدي إلي إنتاج كوادر جديدة قادرة علي تحمل المسئولية تسعى لتحقيق أهداف المشروع وخدمة أبناء وطنهم الغالي.


هذا وقد تضمن التدريب شرح منهجية الإدخار والإقراض للميسرات والمشرفين الميدانيين في عدة جلسات تتضمن توضيح مفهوم الادخار والتكافل وتوضيح أدوار الميسرات والمشرفين ، وتوضيح هدف المجموعات ، والتدريب علي كيفية إدارة تلك المجموعات ، وكيفية تكوين الجلسة بالمجموعة ، وكيفية عمل ميثاق الجلسة وإجراء الانتخابات للأعضاء داخل المجموعة ، بالإضافة إلى جلسة مخصصة عن مهارات المدرب كذا شملت الجلسات تدريب عن الشمول المالي ومدى أهميته.

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