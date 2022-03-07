محافظ بورسعيد يتابع سير أعمال منظومة النظافة وإزالة الإشغالات بالمدينة

مشددا على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني..

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات أعمال منظومة النظافة وإزالة الاشغالات بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعدد من مديري الإدارات المختصة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة أعمال إزالة الاشغالات والعمل وفق خطة لانهاء الاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري

وأكد محافظ بورسعيد، على متابعته بصفة مستمرة لجهود الأحياء في ملف النظافة وإزالة الاشغالات للحفاظ على مستوى حضاري يتماشى مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة المجالات

وفى سياق متصل، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء و إدارة الحوكمة بالمرور اليومي لمتابعة أعمال إزالة الاشغالات في مختلف الأحياء ، وإعداد تقرير أسبوعي يتضمن مستجدات العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على منع تواجد الاشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التهاون مع المخالفين.

واستعرض محافظ بورسعيد ، عددا من الموضوعات مع مديري إدارة المالية و إدارة الحوكمة، ووجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجازالأعمال و تطوير مستوى العمل والأداء، وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة، في ظل التطور الإدارى الذي حققته المحافظة مؤخرًا.