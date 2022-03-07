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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: سنواجه الغلاء بزيادة المعروض وتكثيف الحملات الرقابية

سلع غذائية
سلع غذائية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الرئيسية في المنافذ التابعة عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وسط تكثيف حملات الرقابة على من خلال التعاون بين الأجهزة المعنية على أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع أو تلاعب في أسعارها.

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قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين تواصل ضخ السلع الرئيسية والموسمية بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق في 40 ألف منفذ تمويني و1300 مجمع استهلاكي و250 سيارة متنقلة في جميع أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين.

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وأضاف كمال لـ صدى البلد أن أذرع الوزارة الرقابية منها قطاع الرقابة والتوزيع وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين تكثف من حملاتها الرقابية ضد أي ممارسات احتكارية أو حجب للسلع أو تلاعب في الأسعار بشكل غير مبرر لافتا إلى متابعة رصد السوق عن كثب لضمان توافر السلع وعدم حدوث أي أزمة نقص في سلعة معينة.

قال المهندس عبد المنعم خلال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ألزمت الصناع والموردين بكتابة الأسعار على العبوات والمنتجات كما ألزمت التاجر بالإعلان عن سعر السلعة المعروضة من خلال قائمة أسعار وكذلك عن سعر السلعة المباعة في فاتورة البيع.

وطالب رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الخط الساخن 19588 فورا للإبلاغ عن تلاعب أي تاجر في أسعار السلع وفرض سعر غير المعلن عنه من جانب المورد أو الفاتورة أو الإبلاغ عن أي مخزن يقوم بحجب السلع أو أي ممارسات احتكارية بجانب الحملات التي تقوم بها الأجهزة المعنية.

ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة يوميا إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي و الحلاوة الطحينية ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية .

من جهته أكد اللواء خالد عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة ، في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن 3 أشهر لكل سلعة على مستوى جميع الفروع.


 

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