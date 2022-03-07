عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تنفيذ 6423 مشروعًا بتمويل 921 مليون جنيه

مشروعك في المنوفية
مشروعك في المنوفية

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي  نفذها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " منذ بدء العمل بالمشروع وحتى الآن بلغت (6423) مشروعاً وبتمويل ما يزيد على (921) مليون.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير (9491) فرصة عمل مختلفة لأبناء المحافظة ، لافتاً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تحرص على تحقيق الإستفادة القصوى من المبادرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتنوعة للمساهمة فى توفير فرص عمل جادة وذلك فى ضوء جهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر.

واوضح محافظ المنوفية بأنه خلال شهرى يناير وفبراير 2022 تم تنفيذ (24) مشروعاً متنوعاً بتمويل (6) مليون و 430 ألف جنيه وتوفير (1628) فرصة عمل للشباب ، مشيراً إلى أن "مشروعك" يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لبرنامج " مشروعك " من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض فضلاً عن توفير التدريب الفنى والإدارى لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ومحاربة البطالة.

وتناشد محافظة المنوفية الراغبين في الإستفادة من مزايا برنامج مشروعك التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها للإطلاع على البرنامج واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض المناسب للمشروع الخاص به ، تمهيداً لعمل المعاينات الميدانية اللازمة من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له ، بالإضافة إلى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة ، ليس هذا فحسب بل هناك متابعات ميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة بنطاق المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام الحالات المتعثرة منها.

مشروعك محافظة المنوفية المنوفية برنامج مشروعك اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

مش عارفين عندها إيه.. نجل غادة عادل يكشف حالتها الصحية بعد نقلها للمستشفى|خاص

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

ترشيحاتنا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل 874 جنيها

طلب إحاطة من "خطة النواب" ضد الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار

بالسعر والمواصفات.. دودج تشالنجر 2022 في السعودية

دفاع المتهم الثامن في"الآثار الكبرى": الصور والمقاطع الماخوذة من الهاتف غير أثرية

بلينكن: الصين لم تندد حتى الآن بالعملية العسكرية الروسية.. ونسعى لتقديم الدعم لأوكرانيا

لتحقيق الأمن الغذائي.. وزير الزراعة يوجه بتطوير وتنمية البحيرات والإستزراع السمكى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة .. وصفات عديدة أبرزها بالبشاميل

الجان خطف التريند.. ماذا قال حسين فهمي عن بداياته وسخرية مفيد فوزي منه ؟

فيديو

عطاء وخلود.. القوات المسلحة تستعرض بطولات وتضحيات الشهداء والمصابين بمناسبة يوم الشهيد

مدير جمعية المحاربين القدماء: القوات المسلحة توفر كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

أبناؤها يطلبون الدعاء لها .. وعكة صحية مفاجئة تصيب غادة عادل

صديقه كشف تفاصيل أيامه الأخيرة.. سر رحيل إياد داود.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ