محافظ المنوفية: تنفيذ 6423 مشروعًا بتمويل 921 مليون جنيه

اكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نفذها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " منذ بدء العمل بالمشروع وحتى الآن بلغت (6423) مشروعاً وبتمويل ما يزيد على (921) مليون.

وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير (9491) فرصة عمل مختلفة لأبناء المحافظة ، لافتاً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تحرص على تحقيق الإستفادة القصوى من المبادرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتنوعة للمساهمة فى توفير فرص عمل جادة وذلك فى ضوء جهود الدولة نحو الإتجاه إلى الإنتاج وتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر.

واوضح محافظ المنوفية بأنه خلال شهرى يناير وفبراير 2022 تم تنفيذ (24) مشروعاً متنوعاً بتمويل (6) مليون و 430 ألف جنيه وتوفير (1628) فرصة عمل للشباب ، مشيراً إلى أن "مشروعك" يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة ، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لبرنامج " مشروعك " من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض فضلاً عن توفير التدريب الفنى والإدارى لضمان الحفاظ على استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ومحاربة البطالة.

وتناشد محافظة المنوفية الراغبين في الإستفادة من مزايا برنامج مشروعك التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها للإطلاع على البرنامج واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض المناسب للمشروع الخاص به ، تمهيداً لعمل المعاينات الميدانية اللازمة من قبل اللجنة المختصة واعتماد المشروع وتوفير التمويل اللازم له ، بالإضافة إلى إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات وتقديم دراسات الجدوى للمشروعات والمعاملات الضريبة المبسطة ، ليس هذا فحسب بل هناك متابعات ميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة بنطاق المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل العقبات أمام الحالات المتعثرة منها.