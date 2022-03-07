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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نسب تنفيذ عالية.. رئيس أشمون يتابع أعمال المشروعات القومية

جولات ميدانية
جولات ميدانية

تفقد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية في جولة ميدانية موسعة لمتابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها بشوارع المدينة من أعمال الرصف والتطوير.

 حيث تفقد سرور التجهيزات النهائية التي تتم بشارع الثورة لاستكمال أعمال الرصف به حيث تم رصف حوالي 800 متر من إجمالي 1600متر والذي يتم رصفة بداية من مسجد أبو ضلع وحتي تقاطع شارع بور سعيد ، كما تفقد سرور أيضاً إستكمال أعمال التطوير التي تتم بشارع الجامعة وجاري الانتهاء من تطوير باقي الطريق حيث تم رصف حوالي 1200متر من إجمالي 1500متر والذي يتم رصفة بداية من وحدة مرور أشمون حتي مزلقان السكه الحديد ، كما جاري العمل في تطوير شارع الجامعة الخلفي حيث تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها وجاري استكمال أعمال التطوير به والذي سيتم رصفة بطول حوالي 1300م، كما جاري أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لرصف شارع الحسين بن علي والذي سيتم رصفة بطول حوالي 730م ،وكذا شارع كفر زلابية والذي تم وضع طبقة السن وفردها ودمكها وجاري الانتهاء من إنشاء الأرصفة والبلدورات وتركيب الانترلوك والذي سيتم رصفة بطول 400م ، كما تفقد سرور أعمال التطوير التي تتم بالشارع الخلفي والمجاور لعبد المنعم رياض حيث جاري عمل الأرصفة وتركيب الانترلوك به ،كما جاري رفع مطابق المياه والصرف الصحي وغرف صرف الأمطار للشوارع الجاري تطويرها للبدء في أعمال الرصف بها خلال الفترة القادمة ، وأكد سرور إلي أنه سوف يتم تطوير وتجهيز باقي الشوارع الأخرى بالمدينة تباعاً تمهيداً للبدء في أعمال الرصف بها هي الأخرى .

وأكد سرور أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في قطاع رصف الطرق ، وأن خلال أيام قليلة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الانتهاء من رصف كافة الشوارع لتظهر أشمون بالمظهر الذي يليق بها كأجمل مدينة ليكون عام 2022 هو عام الأمل وحصاد الخير لمركز ومدينة أشمون.

جولات ميدانية محافظة المنوفية المنوفية جولة تفقدية المشروعات القومية

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