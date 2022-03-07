ضبط 76 طنا من منتجات الألبان والمخللات مجهولة المصدر بدمياط

شن فريق من مفتشي الأغذية بمديرية صحة دمياط بقيادة سعيد الفداوى مراقب عام الأغذية بالمديرية، حملة مكبرة تمكنت من ضبط مستودع مجهول لتعبئة و تجهيز منتجات الألبان و المخللات غير مستوفى الاشتراطات الصحية يحتوى على ٧٦ طنا من منتجات الألبان والمخللات مجهولة المصدر، وظاهر عليها علامات التلف.

كما تم العثور على ٥٠٠ كيلو ملح طعام غير مطابق للمواصفات ومخللات بحالة سيئة ، جاء ذلك بالإضافة إلى احتواء المستودع على حظيرة أغنام مما يعد خطر داهم على الصحة العامة .

وتم ضبط الأغذية و تحرير المحاضر اللازمة للواقعة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية كما تم إخطار مجلس المدينة لاستصدار قرار غلق ادارى لهذا المستودع .

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