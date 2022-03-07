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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. هدي المفتي تخطف الأنظار عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة الشابة هدي المفتي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت هدي المفتي ، في الصورة باطلالة كاجول مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى، لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

 

وكتب تامر حسنى :"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

 

 فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

هدي المفتي الفنان تامر حسني انستجرام الفن سينما فيلم

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