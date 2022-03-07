لجلسة 2 أبريل.. تأجيل إعادة محاكمة 23 متهما في أحداث رمسيس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث رمسيس" لجلسة 2 إبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين محمد عمار وطارق صلاح درة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.