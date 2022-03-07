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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب ينهار.. تراجع 9 جنيهات في أسعار المعدن الأصفر

تراجع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الاثنين، الموافق 7 مارس 2022، بعد أن شهدت أرتفاع بداية التعاملات اليوم متأثرة بصعود الأسعار عالميا.


وتراجع سعر أوقية الذهب إلى 1972 دولار بعد أن تجاوزت 2000 دولار بداية تعاملات اليوم،  على خلفية المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي ولجوء المستثمرين إلى السلع التي تعتبر ملاذا آمنا بسبب مخاوف بشأن تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.


ووفق متعاملين بالسوق المصري، تراجعت أسعار الذهب بنحو 9 جنيها مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم  ، ليسجل عيار21 "الأكثر مبيعا" نحو 866 جنيها، كما وتراجع سعر عيار 18 مسجلا 741 جنيها، وعيار 24 بلغ نحو 989 جنيها، 

أسعار الذهب 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 902جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب بنحو865 جنيه.

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب بنحو 741 جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1972 دولار للأوقية مقابل  1996 دولارا للأوقية بالأمس.

أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

 

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