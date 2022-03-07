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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف يمنع إجلاء المدنيين من 6 مدن كبرى

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وسومي وخاركيف وفولنوفاكيا وميكولايف.

وحسب “رويترز” قالت الخارجية الأوكرانية في بيان أن “القصف الروسي يمنع إجلاء المدنيين “الأوكرانيين والأجانب” عبر الممرات الإنسانية بأمان، وكذلك إيصال الأدوية والمواد الغذائية”.

ودعت الخارجية الأوكرانية القادة الأجانب إلى إجبار روسيا على الالتزام بوقف إطلاق النار لمنع ما قالت إنه قد يكون كارثة إنسانية.

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إلي ذلك، قال مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دومينيك ستيلهارت، اليوم الإثنين، إن الطريق الذي تم تحديده كممر إنساني لإجلاء المدنيين خارج مدينة ماريوبول الأوكرانية كان ملغماً.

وقال ستيلهارت لـ بي بي سي، إن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت تقود قافلة من المدنيين الأوكرانيين المشردين خارج المدينة الساحلية الجنوبية يوم الأحد”.

ولم ستيلهارت يذكر أي جانب يشتبه في قيامه بزرع الألغام في الطريق.

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