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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8- 3- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8-3-2022، بعد ان انخفض أمس بمقدار 7 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة.

وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 984 جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية نحو 861 جنيها .

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو738 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني 547 جنيها. 

وبلغ سعر الجنيه الذهب6888 جنيها وأوقية الذهب نحو 30.602 جنيه، وكيلو الذهب 984 ألف جنيه. 


أسعار المصنعية والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وتواصل أسعار المعادن والنفط والغذاء ارتفاعها منذ بدء العلميات العسكرية التى بدأتها روسيا على الأراضى الأوكرانية منذ أسبوع.
 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم اخبار مصر مال واعمال

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