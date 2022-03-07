عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة هند صبرى ، صورة  لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “ انستجرام”.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة اعجابهم . 

 

وتعود الفنانة  هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور فى مسلسل البحث عن علا المكون من 6 حلقات ،  والتى سبق وقدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل  “البحث عن علا”، أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير  في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام.

هند صبري مسلسل البحث عن علا سوسن بدر البحث عن علا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

مسرح مصر بيخسر.. أشرف عبد الباقي لـ"النواب": أنا في نظر الضرائب متهرب

أردوغان لـ بوتين: يمكن استخدام الروبل الروسي في التجارة بين أنقرة وموسكو

الأرصاد: الطقس يتحسن غدا.. وموجة سيئة يوم الثلاثاء.. فيديو

التموين: ضخ 50 مليار جنيه لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع.. فيديو

ترشيحاتنا

مدبولي: المشروعات القومية تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

مسئول أمريكي: بوتين أدخل 100٪ من قوات الجيش الروسي إلى أوكرانيا

الصحة: سنصل إلى تطعيم 70 % من المواطنين خلال شهرين.. فيديو

بعد كثرة ضحايا المصاعد.. متي تقف مهزلة الأسنسير وما الحل للتصدى لها؟

ثابت منذ 34 عام .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

حذف البرومو الدعائي الأول لمسلسل "جزيرة غمام" بعد طرحه على "واتش ات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

علاج البواسير بالأعشاب والزيوت

منورة بأهلها الحلقة 3 .. نقل غادة عادل للمستشفى بعد محاولة قتلها

لحنها عبد الوهاب في 15 دقيقة.. القصة الكاملة لأغنية "ست الحبايب"

فيديو

محمد أبو جبل يعترف لـ الزمالك ويحسم الجدل بشأن توقيعه لـ النصر السعودي "فيديو"

هل سيصل الكيلو لـ200 جنيه .. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

صائدو القبور.. تفاصيل اكتشاف أضخم مقبرة فرعونية في تاريخ مصر.. فيديوجراف

الوضع تحسن كثيرا .. تصريحات عوض تاج الدين عن فيروس كورونا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ