هند صبري تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى ، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة اعجابهم .

وتعود الفنانة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور فى مسلسل البحث عن علا المكون من 6 حلقات ، والتى سبق وقدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ”، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل “البحث عن علا”، أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام.