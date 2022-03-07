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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرق طفل في ترعة نشا بالدقهلية.. انزلقت قدمه خلال جمع الخردة

خلال البحث عن الجثه
خلال البحث عن الجثه

لقي طفل مصرعة غرقًا بترعة نشا المارة بمدينة نبروة فى محافظة الدقهلية وذلك بعد نزوله لجمع بعض المواد البلاستيكية من المصرف لبيعها "خردة" إلا أن قدمه انزلقت في المياه.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة يفيد بورود بلاغ من أهالي مدينة نبروه  بغرق طفل يعمل علي جمع الخردة بترعة نشا المارة بالمدينة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وقوات الإنقاذ النهري الي مكان البلاغ وجري استخراج جثمان المتوفي.

وبالفحص تبين ان الجثة لطفل يدعي "وديع إبراهيم عبدالرحمن حسانين"، 16عامًا، ومقيم قرية تيرة التابعة للمركز.

وأكد عدد من شهود الواقعة أن المتوفي يعمل في جمع الخردة وأثناء مروره وجد عدد من الزجاجات البلاستيكية المتجمعة أعلي سطح الترعة نظرا لتراكم كميات كبيرة من القمامة مما دفعه للنزول وأثناء قيامه بجمعها سقط في المياة غريقًا.

وجري استخراج الجثمان ونقله الي مشرحة مستشفي نبروة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة والتي باشرت التحقيقات.

امن الدقهلية محافظة الدقهلية نبروه مركز شرطة

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