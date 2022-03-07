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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إبراهيم فايق عن تعادل الإسماعيلى أمام فاركو: هذه إحصائيات فريق صاعد حديثا

صدى البلد

علق الإعلامى إبراهيم فايق على تعادل  الإسماعيلي مع فاركو ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع تويتر « 12 مباراة برصيد (زيرو) مكسب؟!! ٥ تعادلات و٧ خسائر.. هذه ليست إحصائيات فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز، هذه إحصائيات الإسماعيلي».

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي جمعت الإسماعيلي وفاركو ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليخفق الدراويش في إحراز أول فوز بالدوري واستمرار سلسلة اللافوز.

بدأ الإسماعيلي المباراة بضغط هجومي كثيف، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص  في ظل تراجع لاعبي فاركو.

وشهدت المباراة أول بطاقة صفراء  من نصيب باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي بعد اعتراض قوي على حكم المباراة.

واضطر مجدي عبد العاطي لحدوث أول تبديل اضطراي عقب إصابة عمرو جمال بتواجد أحمد شريف بدلا منه.

وطالب لاعبو الإسماعيلي في الدقيقة 66   حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بداعي إعاقة لمحاولة مرور  محمد عبد السميع داخل منطقة الجزاء، ولكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو لم يحتسب أي شيء.

وشهدت المباراة انحصار الكرة في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة على مرمي كلا الفريقين

وعاد لاعبو الإسماعيلي لشن الهجمات من أجل إحراز هدف الفوز، ولكن تمكن لاعبو فاركو من الحفاظ على شباكهم والحصول على نقطة وحيدة.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 18 برصيد 5 نقاط بينما يتواجد فاركو في المركز السابع برصيد  16  نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

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